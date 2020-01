Giudice sportivo:Ecco le decisioni

Due giornate di squalifica. Mario Balotelli salterà le prossime sfide di campionato del Brescia, quelle contro Milan e Bologna. Il giocatore, espulso dall’arbitro Giua durante la gara tra Brescia e Cagliari, è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato; per avere, al 36′ del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all’Arbitro un’espressione irriguardosa, accompagnata con plateale gestualità”.

Il Giudice Sportivo ha fermato altri dieci giocatori, tutti per un turno. Ecco l'elenco.

Giocatori espulsi

Mattia Bani (Bologna)

Julian Chabot (Sampdoria)

Giocatori non espulsi

Ola Aina (Torino)

Antonio Candreva (Inter)

Francesco Cassata (Genoa)

Dalbert (Fiorentina)

Fabio Pisacane (Cagliari)

Tomas Rincon (Torino)

Nicola Sansone (Bologna)

Mattia Zaccagni (Hellas Verona)