Giorno:” Ecco chi ha vinto la gara dei test”

Ieri il dottor Arcuri ha nominato la ditta che si accollerà l’onore e l’onere di fornire i Keat per i test sierologici La notizia è riportata dal Giorno.

È la multinazionale americana Abbott e non l’italiana Diasorin, l’azienda che si è aggiudicata la gara nazionale epidemiologica per i test sierologici su 150mila cittadini e ha offerto i kit gratuitamente. «La scelta della trasparenza ci ha premiato due volte – ha detto commissario Domenico Arcuri – perché siamo riusciti a ad avere la migliore offerta e a non gravare sulle casse dello Stato». Abbott ha sbaragliato altri 71 concorrenti e ora è pronta a partire il 4 maggio. In ogni Regione ci saranno laboratori dedicati per fare il prelievo di sangue ai cittadini selezionati per età, zona, reddito e il commissario straordinario assicura «tempestività» dei risultati. Insomma, sapremo come vanno le cose non a fine indagine ma via via che si raccoglieranno i campioni. Arcuri in questa vicenda ha bruciato le tappe. «Abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo» spiega aggiungendo che la scelta dell’azienda offre la «migliore soluzione oggi esistente sul mercato». Dunque, non la migliore in assoluto. E questo perché «non esiste al mondo un test che dà il 100% del responso – ha spiegato – Avevamo messo alla base della gara un risultato che fosse pari al 95%, per chi se lo è aggiudicato è superiore e confidiamo che sia un test assai importante»