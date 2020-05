Giorgetti:” Un governo di Draghi? Se il mare è in tempesta…!”

«La bottiglia è nel mare», dice Giorgetti. Dentro c’è un messaggio di cui tutti conoscono il contenuto. E per quanto il mare della politica sia in tempesta, la bottiglia resta a galla in attesa che «le cose maturino», che la corrente la spinga fino a riva. Allora si capirà che «non ci sono alternative» a un governo di unità nazionale con Draghi premier. Il vicesegretario della Lega non è il solo a pensarlo, ma comprende che oggi i più importanti esponenti della maggioranza non possano condividere pubblicamente i suoi convincimenti, sebbene anche loro siano consapevoli che l’attuale governo ha ben poche chance di reggere il crash-test economico al quale il Paese deve prepararsi. E per quanto smentiscano subordinate all’attuale esecutivo, sostenendo che dopo c’è solo il voto, i colloqui bipartisan su come affrontare l’imminente emergenza sono il segreto di Pulcinella del Palazzo