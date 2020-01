Giordano:” Non mi spiego il crollo del Napoli”

Giordano intervistato dall’inviato del Mattino presenta la sfida dell’ Olimpico.Ecco cosa dice

Domani c’è il Napoli cosa pensi?

«La Lazio è favorita perché gioca in casa e perché attraversa un momento di forma notevole. Non mi spiego il tracollo degli azzurri, sento molti parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori per quello che è accaduto in campo e fuori».

Gattuso risolverà qualche problema?

«A me piace perché è un tipo semplice che mette i giocatori nella posizione giusta e sa trasmettere grande senso di appartenenza».

La società è molto attiva sul mercato, che ne dici?

«Fa bene, al Napoli mancano due centrocampisti. Uno è stato già preso ma non basta: inutile gettare la croce su Koulibaly e Manolas se poi si lascia la difesa in balia degli avversari senza adeguato filtro a centrocampo».

Domani allo stadio?

«Non vado proprio perché è la partita del mio cuore»