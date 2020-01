Giordano” Ho il cuore grande per tifare sia Lazio che Napoli”

Giordano il mitico centravanti di Lazio e Napoli ha rilasciato un ‘intervista al Mattino di oggi

Un pizzico di emozione c’è sempre, però chiedere a Bruno Giordano per chi farà il tifo tra Lazio e Napoli è come domandare a un genitore quale dei due figli preferisce. È la sua partita del cuore e basta. «Diciamo che ilmio cuore è abbastanza grande per fare spazio a entrambe le squadre». Una carriera tra alti e bassi, anzi parafrasando il libro a lei ispirato, una vita tra le montagne russe.

Cosa fa oggi il bomber del primo scudetto napoletano? «Aspetto che qualche società seriami offra una panchina, cerco una storia nuova per ricominciare». Alla fine, la fissa è sempre quella: allenare. «Mi piace da matti. Da calciatore avrei potuto ottenere di più però mi accontento di quello che ho avuto».