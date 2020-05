Giordano:” Grosso lavoro dei ricercatori nella lotta al CV19!”

Antonio Giordano, professore napoletano all’università di Philadelphia, è intervenuto a Fuorigioco, tramissione in onda su Canale 8: “Non sappiamo ancora bene quanti calciatori abbiano contratto il virus. Nel momento in cui ci avviciniamo al punto zero di contagi, non possiamo il giorno dopo pensare di poter vivere normalmente. E’ incredibile come la ricerca mondiale in un mese e mezzo sia riuscito a mettere insieme una serie di informazioni incredibili su un virus sconosciuto. Stanno creando farmaci specifici e cuciti sulla caratteristica del virus”.