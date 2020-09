Gigione Maresca intervista il sindaco di Castel di Sangro

Il noto giornalista sorrentino Gigione Maresca con la regia di Pasquale Spera di Persemprenapoli ha intervistato il sindaco della città di Castel di Sangro nonchè presidente della provincia dell’Aquila avvocato Angelo Russo.

Il sindaco in modo cordiale ha risposte alle domande poste dal noto Gigione sulla grande opportunità che ha avuto la sua città nell’ospitare la squadra blasonata del Napoli. Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro ha permesso di riscoprire il senso di meridionalità e di riconquista del territorio che un tempo fu dei Borboni.

La redazione di Persemprenapoli ringrazia non solo il nto giornalista Gigione Maresca per l’opera ma si ringrazia il comune di Castel di Sangro ed il Sindaco avvocato Angelo Russo per la cordiale intervista

Eccola la versione integrale.