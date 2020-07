Gerard Lopez( Presidente Lille): Osimhen è del Napoli”

Intervistato da L’Equipe, il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha spiegato il perché del ritardo nella trattativa Osimhen-Napoli: “Il giocatore ha deciso di cambiare agente nel bel mezzo dell’operazione. Abbiamo dovuto ricominciare da zero. Il giocatore ha fatto la sua scelta, il Napoli. La trattativa è in stato avanzato, siamo ai dettagli. Sarà annunciato quando arriverà il momento. Intanto, fino a che non sarà ufficiale, continuerò a ricevere offerte”. Il Napoli è interessato anche a Gabriel, difensore: “Sceglierà il suo nuovo club questa settimana” le parole del presidente del Lille.