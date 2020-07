Genoa-Lecce, formazioni ufficiali

liveranioSpicca fra i rossoblù il ritorno di Romero e Sturaro: entrambi hanno recuperato dai problemi fisici. Pandev in campo dal primo minuto, prendendo il posto di Pinamonti. Sanabria confermato, così come Iago Falque. Lecce con Babacar affiancato da Farias e l’ex Saponara a supoorto. Novità Dell’Orco in difesa, dove giocherà sulla corsia sinistra.