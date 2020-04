Gennaro Montuori ricorda la morte di un vero tifoso azzurro

Questa è la lettera che ha scritto Gennaro Montuori per tutti” Palummella” a per la morte dell’avvocato Tuccillo morto a causa del Covid -19. Ecco il testo integrale:

Te ne sei andato nel tuo giorno preferito, la pasqua,hai sempre sostenuto che quando uno lascia questa terra va in paradiso tra le braccia del Signore,sei stato per me come un padre,sei stato luce nei giorni bui della mia vita, sei stato per migliaia di persone un punto di riferimento,un uomo dai valori inestimabili, i tuoi insegnamenti sono stati valori che porteremo per sempre nei nostri cuori fino all’ultimo respiro,Addio papi come ti chiamavo io, uomini come te nascono ogni 1000 anni, siamo tutti addolorati, i tuoi grandi amici,capitan bruscolotti Pavarese Giordano e tutti gli altri Campioni della storia del Napoli che ti hanno conosciuto,i tuoi amici del Coordinamento, dove tu eri il presidente onorario Ambasciatore nel mondo, gli amici giornalisti, gli uomini dello spettacolo e tutti i tuoi amici che ti hanno vissuto,perdiamo un punto di riferimento, R.i.p.fratello, condoglianze alla tua splendida famiglia, Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra città e come dicevi tu da napoletano vero, Forzaaaaaaa Napoliiiiiiiiii, Ciao donna Cuncetta, voce inimitabile del popolo partenopeo, la livella di Totò, la tua saggezza, sono sicuro che il signore per la tua bontà ti sceglierà come l’avvocato del Paradiso.

La redazione di Persemprenapoli si associa al dolore della famiglia Tuccillo per la scomparsa dell’Avvocato.