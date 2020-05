Gazzetta dello Sport”Quando DeLa credeva di aver fatto un’affare!”

Hirving Lozano al Napoli, un colpo che doveva essere storico e che invece s’è rivelato un grande flop sul quale l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna, raccontando anche un retroscena legato ad Aurelio De Laurentiis e all’acquisto dell’attaccante messicano: “Lo stesso presidente s’era convinto di aver fatto l’affare del secolo versando 50 milioni al Psv Eindhoven (compresi di commissioni) per soddisfare la richiesta di Carlo Ancelotti. Purtroppo per lui, la realtà è stata di tutt’altro genere, Lozano è finito ai margini della prima squadra e Gattuso non lo ritiene idoneo al suo progetto tecnico. Via Callejon, probabilmente andrà via anche il messicano”.