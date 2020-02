Gazzetta dello Sport:” Meret chiude la porta ad Ospina”

Meret chiude le porte ad Ospina. Ecco così la Gazzetta dello Sport di oggi risolve il problema portieri.Ecco cosa scrive sul giovane portiere a cui Gattuso, giustamente, ha affidato le chiavi della porta azzurra.

Così s’è ripreso il posto Meret, più volte messo in discussione a favore di Ospina che piace a Gattuso per personalità e la migliore qualità tecnica necessaria per giocare coi piedi. Le due vittorie consecutive, ottenute con l’ex Udinese tra i pali, hanno però convinto il tecnico a non cambiare ed a confermare la fiducia nel portiere italiano che si gioca un posto anche nella nazionale di Mancini proprio in questo finale di stagione.