Gazzetta dello Sport:”Kulu a gennaio? Il Parma dice no”

Il Parma ha detto no al prestito di Pjaca. Quindi Kulusevski resta in Emilia. La Juventus ci ha provato anche questa mattina. Il capo dell’area sportiva bianconera Fabio Paratici ha chiamato il collega Daniele Faggiano per un tentativo in extremis, prima della chiusura delle visite mediche del centrocampista svedese che in ogni caso si trasferirà a Torino in estate.