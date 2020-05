Gazzetta dello Sport:”I rinnovi richiedono un super lavoro per Giuntoli”

Giuntoli dovrà fare un super lavoro per risolvere varie questioni legate ai rinnovi.Ecco come la Gazzetta dello Sport di oggi riporta la notizia.

I nodi ci sono, e si avvicinano sempre più – inesorabilmente – al pettine. Clausole, rinnovi, proroghe e codicilli che prima galleggiavano nel tempo sospeso, stanno per divenire di stridente attualità, specie se il Governo dovesse dare il via libera alla ripresa del campionato. Tanto per iniziare, anche ieri è rimbalzato un ennesimo no alla ipotesi di cessione di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha “santificato” la festa della mamma (in Spagna cade il 3 maggio) con un puzzle di foto – su Instagram – che lo ritraeva con la festeggiata e la famiglia. Tutto mentre inizia la settimana della ripresa (diluita) dei lavori ma anche dei contatti coi suoi manager visto come l’instancabile Giuntoli marca stretto per il rinnovo. Per un Fabian Ruiz blindato più che mai, spuntano invece nodi più o meno da sciogliere a breve.”