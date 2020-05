Gazzetta dello Sport:” Il problema? E’ il protocollo”

Ripartire si ripartire no? Questo è il dilemma. Ecco come ci riporta la notizia la Gazzetta dello Sport di oggi

Gira e rigira siamo sempre lì. Intorno al protocollo. Non quello limitato ai primi giorni di ripartenza pubblicato in queste ore. Ma il documento organico predisposto dalla commissione medica Figc e che è stato ritenuto «insufficiente» dal Comitato tecnico-scientifico del governo. Negli ultimi giorni, si sono ipotizzate varie riscritture per arrivare al confronto con gli scienziati con qualche novità e su questo ci sarebbe un accordo con la Federmedici sportivi, che era rimasta fuori dalla prima formulazione, quella bocciata. Il problema è che c’è un punto dirimente, un colle in questo momento sembra invalicabile: cosa fare in caso di positività. Quarantena Gli scienziati su questo hanno chiuso tutte le porte, ma non solo loro: di fronte a un caso, i calciatori – o i membri del cosiddetto «gruppo squadra» – devono essere trattati come gli altri. Due settimane di quarantena. Per il «positivo», ma anche per le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con lui. La commissione medica della Figc aveva invece studiato una sorta di modello tedesco, con una chiusura di una settimana per prevenire qualsiasi possibilità di ulteriore contagio (tamponi a distanza di 24 ore e test sierologici in 5-7 giorni). La differenza è abissale: da una parte c’è la certezza del colpo di spugna sul campionato, ormai è chiaro che qualsiasi ipotesi di calendario si sfascerebbe di fronte a ulteriori due settimane di stop, dall’altra la possibilità di andare comunque in avanti. L’aut aut Gli scienziati sono categorici. A meno che il famoso indice R0, il livello di trasmissione del contagio, scenda sotto una soglia di sicurezza. Ora è poco sotto l’1, si ipotizza che il limite rassicurante possa essere 0,2, ma ieri il ministro della salute Speranza ha negato che ci sia un tetto massimo. È davvero presto però per ipotizzare uno scenario così ottimistico. Quindi resta l’aut aut al calcio o prendete in considerazione l’idea di fermarvi in caso di positività oppure è inutile partire