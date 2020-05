Gazzetta dello Sport:”Contro la FIGC si scatena l’Aurelio furioso!”

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online racconta di un Napoli furioso per il protocollo varato dalla FIGC perché l’hotel individuato per il ritiro obbligatorio è stato chiuso due mesi e servirebbero dieci giorni per la manutenzione e la sanificazione. La richiesta di Aurelio De Laurentiis – si legge – è quella di una quarantena presso i propri domicili poiché il Napoli è letteralmente impossibilitato a poter garantire e soddisfare le richieste del Cts. Praticamente, i giocatori si ritroverebbero a Castel Volturno per gli allenamenti di gruppo e dopo, senza fare la doccia, filerebbero verso le proprie abitazioni.