Gazzetta dello Sport: ” Rodriguez – Napoli è fatta”

Napoli scatenato sul mercato. Quasi fatta anche per l’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan. Sarà lui l’alternativa a Mario Rui sulla corsia mancina. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Giuntoli ha incontrato, ieri, i procuratori del giocatore coi quali ha discusso sulla questione contrattuale, mentre l’accordo col Milan è stato raggiunto sulla base del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto, a giugno (5 milioni). Piccoli dettagli economici, quelli da sistemare col difensore, che in giornata dovrebbero essere risolti. La firma di Rodriguez potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopodiché, volerà a Roma per sottoporsi alle visite mediche in modo da raggiungere Castel Volturno tra domani e venerdì, in tempo per partecipare al primo allenamento napoletano.