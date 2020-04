Gazzetta dello Sport:” Mertens lontano da Napoli .Ecco chi sta dietro!”

Dopo lo stop per Giroud, e a prescindere dal futuro di Lautaro, l’Inter sa di dover lavorare per regalare a Conte un attacco di livello per la prossima stagione. A oggi, l’unico sicuro di restare è Lukaku: chi al suo fianco? Secondo la Gazzetta dello Sport, torna con prepotenza la candidatura di Dries Mertens, sempre lontano dal rinnovo col Napoli. Marotta è pronto ad affondare il colpo per il belga, che con Lukaku ha un grande feeling anche fuori dal campo. Però attenzione perché, stando alle informazioni della Gazzetta, il grosso sforzo l’Inter lo avrebbe messo in preventivo per Timo Werner, legato al Lipsia da una clausola da 60 milioni.