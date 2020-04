Gazzetta dello Sport:” L’Inter irritata con Lukaku!”

Hanno fatto discutere le frasi di Lukaku, attaccante dell’Inter, secondo cui col Cagliari 23 giocatori su 25 avevano la febbre e qualcuno stava addirittura per svenire. La società nerazzurra è irritata col calciatore, si legge su La Gazzetta dello Sport, e ha chiarito che il racconto del belga è stato confuso. Si trattava di semplice febbre da inverno e comunque solo quattro giocatori erano influenzati, ovvero De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio e Bastoni. A fine partita Conte non parlò ma solo per un principio di tachicardia. LUKAKU