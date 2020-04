Gazzetta dello Sport:” Il Napoli prepara il dopo Koulibaly!”

Quale futuro per la difesa del Napoli? Con Kalidou Koulibaly in uscita, arriverà probabilmente un altro centrale dopo aver acquisto Amir Rrahmani dall’Hellas Verona lo scorso gennaio (arriverà in azzurro a fine stagione). Stando a quanto riportato da La M Samuel Umtiti del Barcellona è un nome che è stato fatto perché in uscita dai blaugrana, ma il costo del cartellino e soprattutto dell’ingaggio è troppo elevato.

IPOTESI KOCH – Ma c’è un’altra strada, sicuramente più percorribile. E’ quella che porta a Robin Koch, classe 1996 in forza al Friburgo. Il tedesco ha già esordito anche in nazionale e s’è detto pronto al salto di qualità. Il Napoli rappresenterebbe un bel balzo in avanti nella sua carriera, pertanto la strada pare molto più percorribile. Il perno del reparto arretrato dell’anno prossimo, comunque, continuerà ad essere Manolas.