Gazzetta dello Sport:” Il destino di Koulibaly? Incerto!”

Il futuro di Kalidou Koulibaly? E’ indecifrabile, ad oggi. L’emergenza Coronavirus modificherà il calcio e anche la prossima sessione di calciomercato, tant’è che a detta di tanti addetti ai lavori non c’è da aspettarsi colpacci e l’acquisto del difensore del Napoli lo sarebbe per qualsiasi club. Ma difficilmente il club azzurro riuscirà ad incassare i 100 milioni di euro progettati prima della pandemia.

NESSUN ACCORDO – Come si legge su La Gazzetta dello Sport, non c’è nessuna intesa già raggiunta con qualche club. Il Napoli, però, ha già acquistato Rrahmani dall’Hellas Verona ed è vicino al rinnovo di Maksimovic: due aspetti che fanno presagire un imminente addio del difensore senegalese. Il suo contratto in scadenza nel 2023, comunque, non mette alcun tipo di fretta: non ci sono rischi di svincoli, il Napoli potrà pensare di cedere il suo pezzo pregiato al miglior offerente