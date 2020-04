Gazzetta dello Sport:” Gattuso e il Napoli sposi al tempo del CV19″

Rino Gattuso sulla panchina del Napoli almeno fino al 30 giugno 2021. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come nessuna delle parti (il tecnico e De Laurentiis) eserciterà la possibilità di uscire dal contratto (per il tecnico il termine era il 30 aprile, per il partorì l’8 giugno).

Le clausole prevedevano lo svincolo dal contratto con il pagamento di una penale, ma la rosea spiega come nessuna delle parti ha intenzione di uscire dal rapporto e le parti andranno avanti almeno fino al 30 giugno del 2021. L’accordo era stato già sancito ai primi di marzo, prima che arrivasse il lockdown del calcio e del paese.