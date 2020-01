Gazzetta dello Sport:” Ecco quando si chiude per Politano”

POLITANO POLIGazzetta dello Sport:” Ecco quando si chiude per Politano”

La Roma sembra essere tagliata fuori alla corsa per Matteo Politano dopo lo scambio saltato con Spinazzola. Per questo il Napoli accelera convinto di poter chiudere a breve questa operazione. Questione di pochi giorni. Il ds Giuntoli ieri ha incontrato l’Inter e l’entourage del calciatore, è rimasto a Milano e questa mattina ci sarà un nuovo summit con gli agenti dell’attaccante – spiega La Gazzetta dello Sport – per l’accordo definitivo. La richiesta d’ingaggio è di 2,5 milioni, il Napoli è fermo a 1,8 più bonus. Si tratta. Con l’Inter c’è accordo di massima: prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi oppure scambio di prestiti con Llorente e poi appuntamento in estate per concordarele modalità di pagamento dei 25 milioni, valutazione di Politano.