Gazzetta dello Sport:” Ecco perchè Gattuso ha escluso un giocatore”

Non gioca da tempo e, col ritorno di Malcuit, è stato anche escluso dalla lista dei 25 per il campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega per quale motivo Fernando Llorente è ai box da così tanto tempo: la prognosi del suo problema muscolare va oltre la fine del campionato. Dunque, Gattuso sa di non poter più contare su di lui. E col Parma, in attacco, dovrebbe esserci Lozano.