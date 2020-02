Gazzetta dello Sport:” Ecco la promessa di DeLa ad Allan”

Non solo Milik e Zielinski, di rinnovo sta discutendo anche Allan. In questo caso, però, si tratta soltanto di una formalità perché il contratto del brasiliano è ancora lungo, con scadenza 2023. Ma si tratterebbe di una promessa strappata dal brasiliano ad Aurelio De Laurentiis circa un anno fa, quando non gli fu permesso di andare via, direzione PSG, nonostante un’offerta da 50 milioni.

RAPPORTO COMPROMESSO – Il patron azzurro ne avrebbe voluti 80 e rifiutò e, dal quel momento, il rapporto con l’ex Udinese ha cominciato ad incrinarsi e la situazione è peggiorata in questa stagione, con l’ammutinamento e il litigio con il vicepresidente Edo. Anche per questo al termine di quest’annata Allan dovrebbe lasciare il Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport