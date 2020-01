Gazzetta dello Sport:” Ecco il piano di Iachini”

Ampio focus su Federico Chiesa sulla Gazzetta dello Sport con Rocco Commisso che gli ha garantito che a fine anno se vorrà andare via potrà farlo (ma non per meno di 60 milioni) e se vorrà restare avrà lo stesso stipendio di Ribery (quattro milioni netti). Ora però l’attaccante vuole provare a vincere la Coppa Italia per poi disputare un grande Europeo, prima di decidere il suo futuro. Intanto oggi sfida il Napoli e Iachini – si legge – sta pensando di proporlo non come prima punta ma come attaccante chiamato a girare intorno a Cutrone. Il tecnico della Fiorentina infatti ha preparato la gara immaginando che la squadra di Gattuso attaccherà lasciando spazi alle ripartenze della Fiorentina: uno scenario perfetto proprio per Chiesa che vuole il primo gol in carriera al Napoli nella sfida ad Insigne che ha risvolti anche in chiave nazionale.