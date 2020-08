Gazzetta dello Sport:” Ecco i probabili undici della sfida al Barca!”

Elmas nel tridente con Mertens e Callejon per sfidare il Barcellona. Nella probabile formazione del Napoli per la sfida di Champions stilata dalla Gazzetta dello Sport non c’è Insigne, alle prese con l’infortunio muscolare rimediato contro la Lazio, ma il talento macedone classe ’99.

Tutto confermato nelle altre zone del campo per la rosea, con Ospina tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In regia Demme affiancato da Zielinski e Fabiàn.