Gazzetta dello Sport:” Divorzio Insigne – Raiola! Ecco i motivi”

Per quale motivo Insigne ha scelto di separarsi da Mino Raiola, e viceversa? Tanti le motivazioni alla base di questa notizia, le svela nel dettaglio l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sono prevalentemente tre.

La prima: Insigne non ha gradito l’esito della causa intentata contro gli ex procuratori della Doa ai quali dovrà versare diverse decine di migliaia di euro. La seconda: Insigne la scorsa estate aveva chiesto a Raiola di trovargli una grande europea per andarsene dal Napoli, ma alla fine è rimasto. La terza: Raiola non avrebbe voluto l’ammutinamento la famosa notte del 5 novembre, ma il capitano preferì seguire l’orientamento dello spogliatoio. Tante incomprensioni per un divorzio che a quanto pare sembrava annunciato