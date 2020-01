Gazzetta dello Sport:” DeLa vuol continuare a fare il Che Guevara del mercato”

La rivoluzione di gennaio c’è già stata. Così scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che analizza il mercato del Napoli e spiega come in questo ultimo giorno di mercato ci potrebbero essere ancora nuovi colpi di scena: “Nemmeno tanto sventolata dal Napoli, ma ampiamente anticipata da una crisi interna lunga e devastante che – oltre l’ufficialità – ha convinto DeLa e i suoi collaboratori ad accelerare quel voltar pagina colpevolmente non avviato nella scorsa estate, visto che oggettivamente il ciclo di questa squadra è concluso, già dalla scorsa stagione.

Con l’ufficializzazione di Andrea Petagna, che arriverà in estate (come il difensore del Verona, Rrahmani), siamo a cinque acquisti, che potranno diventare sei o anche sette se saranno risolte le trattative di ingaggio con Kumbulla ed Amrabat, giocatori di quel Verona che è già d’accordo come club con De Laurentiis.