Gazzetta dello Sport:” Da Roma una speranza per la ripresa”

Una speranza per la ripresa della serie A campionato può venire dall’Ospedale di Tor Vergata. Così ci riporta la notizia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“La dottoressa della clinica Villa Stuart di Roma ci sta sottoponendo altri test sierologico rapido, di ultima generazione, per accertare se siamo mai stati vittima del coronavirus. Dopo la puntura sul dito medio, la goccia di sangue non è più nostra e alle 10.16 abbiamo la risposta: negativo. Nei limiti della finestra temporale – ne parleremo – non siamo infetti, e di sicuro non lo siamo mai stati. Tutto questo, ripetiamo, in 8 minuti. Il tempo che le immunoglobuline di tipo M (che fotografano il presente) e quello di tipo G (che raccontano il passato) forniscano il quadro. Se invece fossimo stati tra gli sfortunati, saremmo dovuti passare al tampone molecolare, ovvero la seconda parte del protocollo che Villa Stuart – clinica Fifa – è pronta a passare al calcio. Non tanto per una ripartenza immediata, ma per organizzare al meglio il mondo che dovrà convivere col virus. A proposito, tempi di risposta per il tampone? 20 minuti, contro le 6-24 ore di altri metodi.