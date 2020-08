Cinque milioni dividono Allan da Ancelotti. Il brasiliano è vicino al ritorno dal suo vecchio allenatore. L’Everton ha offerto 25 milioni più bonus per l’ex Udinese, il Napoli ne ha chiesto 5 in più. Facile che alla fine i due club si mettano d’accordo a metà strada. Una cosa è certa: dopo cinque stagioni, Allan andrà via da Napoli. E l’Inghilterra, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sembra essere la sua prossima destinazione