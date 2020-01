Gatuso in conferenza:” Non abbiamo la capacità di una provinciale”

Gattuso in conferenza

E’ il momento di vestire un abito più provinciale, rinunciare a qualcosa sul piano del gioco, per portare via punti? “

Se avessi la certezza di fare punti lo farei, ma noi non abbiamo la fisicità e la mentalità per giocare da provinciali, io sto dalle 8 qui, da mezzanotte ci penso non riuscendo a dormire. ci ho pensato, ma devi essere sicuro, altrimenti non fai né quello né quello. Ti puoi abbassare un po’ 10 metri, ma devi far male lì, e se non hai gamba non ci arrivi”.