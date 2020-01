Gattuso:”Obiettivi? Vivo alla giornata”

Gattuso a Sky

Che obiettivo ti poni?

“Vivo alla giornata, non mi fido. So che questa è una squadra forte, ma non deve mancare il veleno, la voglia di stare là, di giocare anche da provinciale. Una fase questa squadra la fa bene, ce l’ha nelle corde, miglioriamo anche l’altra”.