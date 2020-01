Gattuso:”Le Liti tra DeLa ed i giocatori? Non ci credo”

Gattuso ai microfoni di Sky

Il presidente deve chiarire una volta per tutte la questione con i giocatori. E’ evidente che non sono sereni. Che ne pensi da persona intelligente che sei?

Sarebbe troppo facile pensare una cosa del genere Non voglio crearmi alibi.Sarebbe facile darti ragione Si sono messi a disposizione Deve ritrovare la voglia di soffrire Non riusciamo ad annusare prima e poi ci troviamo sempre avviliti Bisogna stare a disposizione di tutti come facevo da giocatore anche se c’era qualcuno che mi era antipatico.