Gattuso:”Il portiere? Si decide giornata per giornata”

Gattuso ritorna di nuovo sulla questione portiere.Ecco cosa ne pensa

Ospina meglio nel far partire l’azione, cambiano le gerarchie? “Voi vi divertite, io no. Meret è un patrimonio della società, Ospina ha un vissuto diverso, ora cerco questo tipo di gioco ed è un pizzico più avanti Ospina, ma ci sta. Meret non sta lavorando con continuità, ha ancora fastidi, è normale che se cerco il palleggio da dietro Ospina è più avanti. Il portiere però deve prima parare, non ci serve un libero per giocare portiere volante, non l’ho mai detto. Su questa dote ho solo detto che è più avanti Ospina e Meret non è al 100%”.