Gattuso:”Barca? Nuj siam a mur a mur co spital a nu pass do camposant”barcello

Gattuso a DAZN parla anche della sfida con il Barcellona.

Test importante per la Champions?

Non sono d’accordo che questa è stata una partita al 50 e 50, altrimenti io ho visto un’altra partita. Il fuorigioco fa parte del gioco, non è che hanno fatto gol! Non si può mettere quello che abbiamo creato noi e quello che ha creato il Sassuolo! Non si può dire 50 e 50, altrimenti la gente che non ha visto la partita pensa cosa diverse.

Barcellona? Il problema è che abbiamo uno che prende palla… Ripeto una battuta che già ho detto, Nuj siam a mur a mur co spital a nu pass do camposant”