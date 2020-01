Gattuso:” Vi rilevo un retroscena su Insigne”

Gattuso a Radio Kiss Kiss

Insigne? Non solo Lorenzo, per tanti giorni ho detto che è una squadra che lavorava bene, sta al campo di allenamento per tante ore con passione. Quando l’allenatore dice questo e non arrivano risultati poi si storce il naso, è giusto così. Oggi nel riscaldamento c’era Elmas, Lorenzo non doveva giocare oggi, aveva avuto un problema al polpaccio e non ha allenamento. E’ stato bravo, ci ha messo del suo. Oggi non si sentiva sicuro, poi abbiamo provato stasera e ci ha dato sicurezza, ha fatto quello che doveva fare.