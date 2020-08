Gattuso:” Un giocatore deve restare al 100% se no pettiniamo le bambole”

Nella conferenza stampa tenutasi nel ritiro di Castel di Sangro. il mister Gattuso risponde ad alcune domande. In questo stralcio si parla di mentalità ripetendo una frase del suo padre putativo ed ex allenatore, mai rimpianto, Ancelotti. Ecco le sue parole.

Mister, lei ha sempre parlato di mentalità. Crede di ottenerla col lavoro?

“Col carattere solo si vincono poche partite, bisogna essere forti, completi. Voi parlate sempre di mercato, ma un giocatore deve crederci, restare solo se è al 100% con cuore e testa, noi non pettiniamo le bambole, lavoriamo tanto e ci vuole senso di appartenenza. Se non c’è più voglia non si può dare nulla, voglio gente motivata per alzare l’asticella. Dopo la Coppa Italia eravamo già in Europa, ero col veleno, lì volevo alzare l’asticella, abbiamo buttato una gara a Barcellona, non stavano benissimo loro, abbiamo sbagliato anche come personalità. Noi dobbiamo iniziare dal 1′, non dopo 3 schiaffoni, lo step è questo”, Giuntoli: “In questi 2 anni abbiamo cambiato tanto dalla storica squadra di Sarri, che era sempre quella, dopo un punto di arrivo basso abbiamo preso l’allenatore con più carattere di tutti ed il mio augurio non è di un acquisto o un altro… noi abbiamo fatto 40 punti in un girone, tanti squadre non li fanno da anni, poi costruiamo sulle motivazioni un altro ciclo importante”.