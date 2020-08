Gattuso:” Riqui Puig non è un giovane, è un giovane campione”

Gattuso in conferenza stampa parla di una giovane promessa del Barca gia notato da Ringhio tanto tempo fa

Qualche anno fa incensasti Riqui Puig e domani potrebbe giocare.

“Puig non è un giovane, è un giovane campione. Ha il gioco dentro. Fa sembrare delle giocate difficili come giocate normali, già da due anni. E’ uno spettacolo vederlo giocare, fa bene al calcio, alle persone che vedono il calcio. Questo è merito della cantera del Barcellona, non è un caso che da anni escono calciatori con queste qualità