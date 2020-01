Gattuso:” Qui non c’è niente da scherzare”

A Napoli non sei scherzoso come in passato.

“Cosa c’è da scherzare, so le difficoltà che viviamo. Ho la consapevolezza di allenare una squadra forte, che se trova il canale giusto non si ferma più. Non ho voglia di fare i sorrisini, abbiamo il dovere di risalire, dobbiamo stare calmi e lavorare. Con la tranquillità mentale e la gamba più frizzante, faremo divertire”.