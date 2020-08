Gattuso:” Prima di toglierti l’etichetta ci vuole tempo.”

Gattuso in conferenza stampa ha parlato di etichette.

Ultimamente i giornali spagnoli non scriveranno mai il suo nome corretto. Tuttavia in Spagna sono contenti del vostro gioco fatto di palleggio mentre in Italia sono ancora restii. Cosa ne pensa?

Penso che in Italia forse non sanno leggere le partite o i numeri o forse vogliamo cavalcare il soprannome Ringhio e il giocatore che sono stato E’ facile . Se uno va leggere i tre anni i numeri dicono diversamente. Se l’organizzazione tattica viene scambiata per difensivismo non è un problema. Io so quello che voglio proporre e quindi sono convinto di quello che faccio Da giocatore ho fatto cose importanti con caratteristiche totalmente diverse da quelle che propongo. gattuso