Gattuso:” Passare da una stagione ad un’altra? E’ un nuovo campionato!”

Gattuso risponde ad alcune domande sulla nuova stagione di serie A.

Mister, come si passa da una stagione all’altra in 2 settimane?

“Infatti, è solo un nuovo campionato. Abbiamo speso tanto, per 45 giorni s’è fatto un altro sport, ogni 3 giorni, si faceva fatica a preparare ogni partita in sala video, dovremo essere bravi a fare meno danni possibili, non perdere giocatori e stare attenti. Farà bene chi perderà meno giocatori, tra poco partiranno già per le nazionali, è un calcio diverso, nuovo, non ci faremo trovare impreparati”.