Gattuso:” Osimhen? Lasciatelo lavorare in pace!”

Gattuso ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del calcio Napoli, radio Kiss Kiss. In questo stralcio parla del neo acquisto Osimhen.

Osimhen? In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perchè l’abbiamo pagato ma non c’erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere.