Gattuso:” Osimhen? Lasciatelo lavorare in pace!”

Gattuso a Radio Kiss Kiss parla della nuova stella del Napoli, Osimhen difendendolo da numerose pressioni.

Osimhen?

E’ un ragazzo tranquillo che deve lavorare tanto. Ha tanta fisicità, ma non deve accontentarsi. I goal che fa in questo momento non contano nulla, ma si è inserito molto bene nel gruppo. Scherza con tutti e si fa volere bene