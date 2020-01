Gattuso:” Non posso dare il mio carattere ai giocatori”

Gattuso a Sky

Cosa non hanno fatto i giocatori?

Penso che nel primo tempo la squadra non ha fatto malissimo, abbiamo sviluppato, ma alla prima difficoltà è una squadra che perde di sicurezza e compattezza. Giochiamo in modo scolastico, siamo stati una squadra piatta che ha fatto il solletico alla Fiorentina.

Koulibaly?

Vediamo, non si è mai allenato con la squadra, sta facendo lavori blandi.

I ragazzi mi ascoltano?

E’ una squadra che ascolta, tante volte mi ha dimostrato che ha voglia di seguire. Non posso pensare, non credo, di poter entrare nella testa dei giocatori e dare il carattere che avevo io. Tirare pugni sul tavolo non serve, bisogna farsi un esame di coscienza e capire come uscire dalle difficoltà. Alla fine tieremo le somme e vedremo se qualcuno ha perso l’entusiasmo, qualcuno non vuole rimanere, qualcuno è ferito dalla questione delle multe. Ognuno sembra che va dove gli pare.