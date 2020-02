Gattuso :” Koulibaly giocherà dal primo minuto. Anche se mi tocco”

Gattuso in conferenza stampa parla dei recuperati.

Avete anche una settimana densa d’impegni tosti?

Non m’interessa , non m’interessa.

No la mia domanda era da prologo a quella nuova.Dovrete fare turn-over?

Abbiamo tre difensori centrali. Se tutti dovessero stare bene Di Lorenzo torno a suo posto. D’ora in poi questi 4 difensori centrali si giocheranno il posto. Se abbiamo anche altri terzini tutti si giocheranno il posto I doppi ruoli li abbiamo voluti per questo motivo. Domani giocherà Koulibaly dal primo minuto. Oggi se non dovesse succedere niente allora giocherà.Al riguardo mi tocco