Gattuso:” Milik-Mertens? Alternativi.Politano? Bravo”

Gattuso in conferenza stampa.

Milik-Mertens sono una coppia?

“Possono essere una coppia o alternativi, dipende da come vogliamo giocare. Ora andiamo per questa strada ma Mertens può fare la prima punta, la seconda o l’esterno”.

Nei momenti di sofferenza Milik non ha le caratteristiche per far salire la squadra, come si può ovviare?

“Palleggiando, chi lo dice che non si può palleggiare per 70 minuti. Si soffre quando non ti muovi e non crei linee di passaggio. Il problema non è Milik, ma che bastano dei falli laterali o che una curva spinga per farci sentire in difficoltà. Dobbiamo stare sempre in movimento, poi Milik è tra i più forti nel legare il gioco, ce ne sono pochi come lui al mondo, poi se vogliamo uno alla Bierhoff… è chiaro che non possiamo lasciarlo da solo in mezzo a quattro”.

Politano è un’opzione per domani?

“Sì, è un giocatore forte, che ha tecnica, gioca a piede invertito, diverso da Callejon, può darci una mano ma in tutte le posizioni abbiamo giocatori che possono aiutarci”.