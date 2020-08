Gattuso:” Mi brucia perché si poteva fare oggi”

Il Barça ha fatto gol quando doveva, voi no. Loro sono pronti per la Final Eight, voi no? “

Sì, sono d’accordo. Sono deluso perché vedendola dal campo mi sono accorto che potevamo fargli male. Abbiamo regalato un po’ la partita al Barcellona, che non sta benissimo. Con un po’ di convinzione in più e un pizzico di brillantezza mentale… Abbiamo sbagliate cose troppo facili a volte. Potevamo assorbire in maniera migliore. Abbiamo sbagliato sui concetti difensivi, ma anche a livello di passaggi. Sono 7-8 anni che il Barcellona non va sotto nel possesso palla e nei tiri in porta, per questo sono nervoso. Potevamo fare anche meglio, abbiamo lasciato qualcosa ma ci sta. Di fronte c’erano dei campioni. Messi non ti lascia mai tranquillo, non è facile giocare contro questi. Mi brucia perché si poteva fare oggi”.