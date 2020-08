Gattuso:” Lozano? Fondamentale però non è lui il problema”

In conferenza stampa Gattuso parla anche di Lozano. Ecco le sue parole

E Lozano come sta e cosa è cambiato con lui?

Non è cambiato nulla E’ cambiato che il giocatore ha fatto le richieste che io e il mio staff gli abbiamo chiesto Sicuramente è un giocatore importante che a noi può servire in qualsiasi momento. Ha avuto più minutaggio Ha caratteristiche diverse da altri Se si vuole fare un calcio d palleggio ci vuole parecchio tempo se invece si vuole giocare in contropiede e attaccare gli spazi è un giocatore fondamentale. Non è un problema Lozanose gioca o meno, il problema è come vogliamo giocare noi