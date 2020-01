Gattuso:” Le assenze? Non devono essere un alibi”

Gattuso a DAZN:

Le assenze di Koulibaly e Mertens pesano?

“Sono giocatori forti, ma non deve essere un alibi. Ora bisogna stare insieme, vedere anche cosa dicono i calciatori. E’ un periodo in cui non funziona nulla. Avevo visto una squadra un po’ più viva, invece non abbiamo fatto passi indietro, siamo tornati addirittura alla partita col Parma, anzi anche peggio”.